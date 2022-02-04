الامارات | هلال السعودية يكتمل قبل مواجهة بطل المكسيك

شكرا لقرائتكم خبر عن هلال السعودية يكتمل قبل مواجهة بطل المكسيك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انضم لاعبا الهلال السعودي، البيروفي أندري كاريلو والكولومبي جوستافو كويلار إلى الفريق في أبوظبي، بعد انتهاء مشاركتهما مع منتخبي بلديهما في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022، ويؤدي الفريق السعودي تدريبه الختامي «السبت» على ملعب محمد بن زايد الذي يستضيف مباراته مع الجزيرة في الدور الثاني من مونديال الأندية الأحد.

وكان البرتغالي ليوناردو جارديم، مدرب الفريق، اختار قائمة من 26 لاعباً للمشاركة في المونديال، هم: عبد الله المعيوف، علي البليهي، محمد جحفلي، الكوري الجنوبي جانج هيون سو، ياسر الشهراني، محمد البريك، عبد الله عطيف، سلمان الفرج، البيروفي أندري كاريلو، سالم الدوسري، عبد الله عطيف، جوستافو كويلار، ومحمد كنو الذين سبق لهم المشاركة في نسخة 2019، بجانب محمد العويس، عبد الله الجدعاني، عبد الرحمن العبيد، متعب المفرج، حمد اليامي، سعود عبد الحميد، مصعب الجوير، البرازيليين ميشيل ديلجادو وماتيوس بيريرا، ناصر الدوسري، صالح الشهري، عبد الله الحمدان، المالي موسى ماريجا، والنيجيري أوديون إيجالو.

يذكر أن الهلال تعاقد مع 6 لاعبين جدد في الانتقالات الشتوية، يشارك منهم الخماسي الحارس محمد العويس القادم من الأهلي، وعبدالرحمن العبيد المنضم من النصر، وسعود عبدالحميد، لاعب الاتحاد السابق، والبرازيلي ميشيل ديلجادو «فلامنجو»، والنيجيري أوديون إيجالو القادم من الشباب، بينما يغيب عبدالإله المالكي بعد تعرضه لإصابة الرباط الصليبي مع منتخب بلاده أمام اليابان في تصفيات كأس العالم 2022.

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