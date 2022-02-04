الامارات | "هايدروفويل" تدشن منافسات الجولة الأولى لـ"دبي - كايت سيرف"

شكرا لقرائتكم خبر عن "هايدروفويل" تدشن منافسات الجولة الأولى لـ"دبي - كايت سيرف" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد شواطئ جميرا بدبي، وتحديدا شاطئ (نسناس) غدا انطلاق منافسات الجولة الأولى من بطولة دبي لألواح التزحلق على الماء بالمظلات (كايت سيرف). وينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية المنافسات بالتعاون مع لجنة الامارات للكايت سيرف والتزحلق على الماء للموسم الخامس على التوالي وذلك ضمن روزنامة الموسم الرياضي الحالي 2021-2022، والذي يضمن 3 محطات تبدا اليوم وتستكمل في شهر مارس المقبل.

وتدشن الجولة بسباقات (هايدروفويل) إحدى الفئات الثلاثة التي تقام ضمن الجولة إضافة الى فئتي الألعاب الحرة و(توين تيب) المقرر لهما الأحد. وتبدأ إجراءات المشاركة منذ الفترة الصباحية بالتسجيل وإستلام قميص المشاركة ثم إنعقاد الإجتماع التنويري بين اللجنة المشرفة والمتسابقين والمتسابقات قبل التحول إلى مسرح التنافس في مياه الخليج العربي بين أروع المعالم في دبي وفي أجمل شتاء في العالم.

برنامج

السبت 5 فبراير 2022: هايدروفويل

الاحد 6 فبراير 2022: توين تيب والألعاب الحرة

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