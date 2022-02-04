الامارات | همام طارق يحمل "فيسبوك" مسؤولية إبعاده عن منتخب العراق

شكرا لقرائتكم خبر عن همام طارق يحمل "فيسبوك" مسؤولية إبعاده عن منتخب العراق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال لاعب المنتخب الوطني العراقي سابقاً همام طارق إن الضغوط التي تعرض لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تسببت في إبعاده عن الاستمرار مع منتخب "أسود الرافدين" والذي مثله في أكثر من 10 سنوات قبل أن يتم الاستغناء عن خدماته دولياً بصورة مفاجئة.

وأوضح همام في تصريحات نقلها موقع البوابة الرياضية العراقية أن "تغيير المدربين سبب مشكلة للمنتخب، وجيلنا قدم بداية جيدة للمنتخب لكن إبعادنا جاء بسبب ضغط الفيسبوك".

وأضاف "لو أننا أبقينا على المدرب السلوفيني كاتانيتش كنا سنضمن التأهل لكأس العالم".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news