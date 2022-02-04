الامارات | تعرّف على القائمة النهائية للأهلي في مونديال الأندية

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على القائمة النهائية للأهلي في مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أرسل النادي الأهلي القائمة النهائية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، والتي تستضيفها أبوظبي في الفترة من 3 إلى 12 الجاري، بمشاركة، الجزيرة بطل الدوري وممثل الكرة الإماراتية، والهلال ممثل القارة الآسيوية، وتشيلسي بطل أوروبا، وبالميراس بطل أميركا اللاتينية، مونتيري بطل الكونكاكاف، بيراي بطل تاهيتي والذي غادر بالخسارة من الجزيرة 1/ 4.

و ضمت قائمة الأهلي 23 لاعباً، هم: علي لطفي ومصطفي شوبير وحمزة علاء ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد مغربي وعلي معلول ومحمود وحيد وكريم فؤاد وأليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ولويس ميكيسوني وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وزياد طارق ووليد سليمان وأيمن اشرف وطاهر محمد طاهر.

ويغيب الرباعي محمد شريف وعمرو السولية وحمدي فتحي وأيمن أشرف للتواجد مع المنتخب المصري في بطولة الأمم الأفريقية، بينما خلت القائمة من الحارس الأساسي محمد الشناوي، الذي تعرض لإصابة في العضلة الخلفية، خلال مشاركته مع منتخب الفراعنة بكأس أفريقيا. ويستعد الاهلي لمواجهة فريق أف سي مونتيري بطل المكسيك، غداً في بداية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية في إطار منافسات الدور الأول للبطولة.

من ناحية أخرى خسر الفريق جهود لاعب جديد للإصابة، بعدما أثبتت الأشعة تعرض عمار حمدي لاعب الأهلي إلى قطع في الرباط الصليبي للركبة وغيابه لفترة لن تقل عن 6 أشهر.

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