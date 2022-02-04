الامارات | شنيشل: من الأفضل أن يقود العراق مستقبلا مدرب من المدرستين البرتغالية أو الإسبانية

شكرا لقرائتكم خبر عن شنيشل: من الأفضل أن يقود العراق مستقبلا مدرب من المدرستين البرتغالية أو الإسبانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المدرب السابق لمنتخب العراق، راضي شنيشل بأن "المدرب المقبل للمنتخب سيكون من البرتغال أو إسبانيا، كونهما أقرب مدرستين والأنسب للفترة المقبلة". وأضاف شنيشل في حديث إلى وكالة الأنباء العراقية: الحل الامثل في الوقت الحاضر هو مواصلة المباريات، ومن ثم اختيار مدرب على مستوى عال من مدرسة محددة، والأفضل من البرتغال أو إسبانيا، كونهما الأقرب لطريقة اللعب العراقية، بجانب تهيئة كادر كامل يشرف على المنتخبات العراقية (الوطني والاولمبي والشباب والناشئين والاشبال) يقودها خمسة مدربين ولمدة اربع سنوات، ومن بعدها نبحث عن النتائج.

وكان اتحاد الكرة العراقي أقال المدرب الصربي بيتروفيتش، بينما سيقود المنتخب خلال الفترة القصيرة المقبلة مدرب عراقي.

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