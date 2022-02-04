الامارات | طبيب أسنان إماراتي ضمن طاقم تحكيم مباراة الأهلي المصري وبطل المكسيك

شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب أسنان إماراتي ضمن طاقم تحكيم مباراة الأهلي المصري وبطل المكسيك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عيّن الاتحاد الدولي لكرة القدم الحكم الدولي الإماراتي عمار الجنيبي حكما للفيديو في مباراة فريقي الأهلي المصري وأف سي مونتيري بطل المكسيك المقررة غدا السبت ضمن مونديال الأندية 2022 الذي يقام في أبوظبي، علما أن المباراة يديرها الحكم الأسترالي كريس بيث.

ويعمل عمار الجنيبي طبيبا للأسنان في أحد المستشفيات في الدولة.

ويعد عمار الجنيبي الذي يعمل أيضاً طبيب أسنان، من قضاة الملاعب الذين يتمتعون بخبرة كبيرة في قيادة المباريات الدولية والكبيرة والمهمة من أفضل الحكام في الدوري الإماراتي وفي وآسيا ويتواجد حاليا ضمن قائمة الحكام النخبة في القارة الصفراء.

وجاء اختيار عمار الجنيبي ليكون أطقم التحكيم الذي ستقود مباريات كأس العالم للأندية في اعقاب المستوى التحكيمي والمتطور الذي ظل يقدمه خلال مشواره.

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