الامارات | فرحوا أكثر من المصريين.. جمهور دولة إفريقية يحتفل بشكل جنوني بعد خسارة الكاميرون (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن فرحوا أكثر من المصريين.. جمهور دولة إفريقية يحتفل بشكل جنوني بعد خسارة الكاميرون (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طارت جماهير ساحل العاج فرحاً بفوز المنتخب المصري على الكاميرون بركلات الترجيح 3-1 (الوقت الأصلي والإضافي صفر-صفر)، الخميس، في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم، واحتفلت بشكل جنوني، ابتهاجاً بخروج "الأسود غير المروضة" من البطولة القارية.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي الأفراح العاجية بذهول وكوميديا خصوصاً أن المنتخب المصري كان قد أقصى ساحل العاج من البطولة في الدور ربع النهائي ووقتها كان الكاميرونيين يهزأون بالجماهير العاجية ويسخرون منهم على بوابات الملعب أثناء مغادرتهم خاسرين.

وأظهرت مقاطع الفيديو الملتقطة من شوارع ساحل العاج أفراحاً هستيرية لجمهور ساحل العاج إذ ركضوا جماعياً وهتفوا مطولاً يهتفون: "أوليه.. أوليه".

ويبدو أن الفرصة سنحت لأنصار ساحل العاج للثار من الكاميرون عن طريق المنتخب المصري الذي أسعدهم كما أسعد شعب بلده بالفوز ومواصلة رحلة البحث عن التتويج الثامن في البطولة القارية.

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