الامارات | "زجاجة مياه" وراء تأهل مصر إلى نهائي أمم إفريقيا.. هذا سر الفوز (صورة)

شكرا لقرائتكم خبر عن "زجاجة مياه" وراء تأهل مصر إلى نهائي أمم إفريقيا.. هذا سر الفوز (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يكمن سر فوز المنتخب المصري على الكاميرون في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم في زجاجة المياه التي كانت في يد الحارس محمد أبوجبل الذي تمكن من التصدي لركلتين ترجيحيتين في مواجهة، الخميس، ليقود بلده إلى المباراة النهائية للبطولة القارية أمام السنغال الأحد المقبل (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات).

وكشفت تقارير صحافية مصرية بأن أبوجبل كان يمسك بزجاجة مياة ملصق بها ورقة بأرقام لاعبي الكاميرون والمناطق التي يسددون فيها ركلاتهم نحو المرمى، وقد حرص على مذاكرتها جيداً قبل تنفيذ الركلات مما ساعد مصر على الفوز والتأهل على حساب المنتخب صاحب الأرض والجمهور.

وكانت الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة قد انتهى بالتعادل السلبي ليلجأ المنتخبين المصري والكاميروني لركلات الترجيح التي لم يخطئ فيها لاعبو مصر بإصابة الشباك بينما أخفق الكاميرون في ثلاثة اثنتين تكفل بهما أبو جبل وواحدة علت العارضة لتفوز مصر 3-1 ودون الحاجة إلى مشاركة محمد صلاح لتنفيذ ركلته.

وتعتبر المرة الثانية التي تكسب فيها مصر بالركلات خلال البطولة إذ تغلب الفراعنة في الدوري ربع النهائي على منتخب ساحل العاج بالركلات أيضاً وتألق فيها أبو جبل بشكل ملفت.

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