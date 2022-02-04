شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ومونتيري.. الظهور الخامس لبطل المكسيك فى المونديال أمام بطل أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلي لخوض أولى مبارياته في كأس العالم للأندية ضد مونتيري المكسيكي في ضربة البداية بالبطولة العالمية، والمقرر إقامتها في السادسة والنصف مساء السبت في ربع نهائي كأس العالم للأندية التي ستقام بالإمارات.

ويشارك نادي القرن في كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي والسابعة في تاريخه، ممثلا عن قارة إفريقيا بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني علي التوالي والمرة العاشرة في تاريخه.

البطولة الحالية تشهد المشاركة السابعة للأهلي المصري والخامسة لمونتيري المكسيكي والثانية لكل من الهلال السعودي وبالميراس البرازيلي وتشيلسي الإنجليزي والجزيرة الإماراتي، والطريف أن الجزيرة الإماراتي يشارك للمرة الثانية كممثل للدولة المضيفة للبطولة، كما تشهد البطولة المشاركة الأولى لنادي إي إس بيري من تاهيتي وهو الفريق رقم 71 في تاريخ مشاركات الأندية بالبطولة.

وجاءت قائمة الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية كالتالي : علي لطفي ومصطفي شوبير وحمزة علاء ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد مغربي وعلي معلول ومحمود وحيد وكريم فؤاد واليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ولويس ميكيسوني وحسين الشحات وافشة وزياد طارق ووليد سليمان وأيمن اشرف وطاهر محمد طاهر