شكرا لقرائتكم خبر عن فيكتور جوميز يقترب من إدارة مباراة مصر والسنغال فى نهائى أمم افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب الحكم الجنوب افريقى فيكتور جوميز من إدارة المباراة النهائية لبطولة أمم افريقيا المقامة حاليا فى الكاميرون، والتى تجمع بين منتخبى مصر والسنغال فى التاسعة مساء الأحد المقبل.

ومن المقرر أن تعلن لجنة الحكام خلال الساعات المقبلة عن طاقم حكام مباراتىّ النهائى الافريقى بين مصر والسنغال، وكذلك مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الكاميرون وبوركينا فاسو.

من ناحية أخرى، أكد جمال علام رئيس اتحاد الكرة ، إن المواقف الصعبة لاتزال مقترنة بمسيرة منتخب مصر فى بطولة أمم افريقيا ورغم التفوق الواضح لفريقنا إلا أن تزايد الضغوط علينا أدت إلى إيقاف المدرب كارلوس كيروش ومساعده روجر دو سا وحرمانهما بذلك من قيادة فريقهما في المباراة النهائية لبطولة كبيرة.

وأضاف علام أن الاتحاد المصري لكرة القدم قدم تظلمًا من قرارات حكم مباراة الأمس الذي جاء آداؤه وقراراته في مباراة الأمس مؤكدة وجهة نظر الاتحاد المتخوفة من تعيينه منذ البداية واحتجاجه على ذلك.

وأشار جمال علام إلى أن الاتحاد المصري يهمه مصلحة الكرة الأفريقية ولذلك عندما يلقي بعراقته وتاريخه الضوء على أحد السلبيات فيجب اعتبار ذلك أنه لمصلحة البطولة والكرة الأفريقية بشكل عام.

ويقود ضياء السيد مدرب عام منتخب مصر، الفراعنة من خارج الخطوط فى المباراة المقبلة أمام السنغال فى نهائى بطولة أمم افريقيا بالكاميرون، بعدما تأكد ايقاف كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر لحصوله على البطاقة الحمراء أمام الكاميرون فى نصف النهائى أمس.

كما تم ايقاف روجر دو سا مساعد كيروش 4 مباريات على خلفية أحداث مباراة مصر والمغرب فى قبل النهائى، لذا سيغيب أيضا عن المباراة المقبلة، على ان يتولى ضياء السيد مسئولية ادارة الفراعنة فنيا داخل الملعب.