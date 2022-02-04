شكرا لقرائتكم خبر عن التايكوندو يحقق 14 ميدالية ببطولة العرب بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح لاعبى منتخب التايكوندو فى التتويج بـ 14 ميدالية متنوعة فى منافسات بطولة العرب التى تقام بالإمارات ، والتى أقيمت يومى 3 و 4 فبراير الجارى .

الميداليات التى حققها لاعبى التايكوندو مقسمة إلى 4 ذهبيات و3 فضيات و7 ميداليات برونزية .

حقق الميداليات كلا من تقى شعبان ، شهد سامى ، عمر شراقى ، احمد الراوى على مستوى الذهبيات ، وفى الفضة توج بها روان الرفاعى ، اية محمد ، ميسون ايهاب ، وفيما يخص البرونزيات فحققها كل من محمد فرج،عبد الرحمن درويش ، نادين عمرو ، اياد بركات ، منة الله مدحت ، تالا تامر ، أحمد وائل .

وتضم البعثة 12 لاعبا ولاعبة وهم :"يوسف عصام منصور، أحمد وائل نصار ، عمر غنيم، رامى عيسى، أحمد راوي، إياد بركات، شهد سامى، منه الله مدحت، نادين عمرو محمود، ميسون إيهاب فاروق، آية محمد ، و تقى شعبان ".