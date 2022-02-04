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التايكوندو يحقق 14 ميدالية ببطولة العرب بالإمارات

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القاهرة - سامية سيد - نجح لاعبى منتخب التايكوندو فى التتويج بـ 14 ميدالية متنوعة فى منافسات بطولة العرب التى تقام بالإمارات ، والتى أقيمت يومى 3 و 4 فبراير الجارى .

الميداليات التى حققها لاعبى التايكوندو مقسمة إلى 4 ذهبيات و3 فضيات و7 ميداليات برونزية .

حقق الميداليات كلا من  تقى شعبان ، شهد سامى ، عمر شراقى ،  احمد الراوى  على مستوى الذهبيات ، وفى الفضة توج بها روان الرفاعى ،  اية محمد ، ميسون ايهاب  ، وفيما يخص البرونزيات فحققها كل من محمد فرج،عبد الرحمن درويش ، نادين عمرو ،  اياد بركات ، منة الله مدحت ، تالا تامر ، أحمد وائل .

وتضم البعثة  12 لاعبا ولاعبة وهم :"يوسف عصام منصور، أحمد وائل نصار ، عمر غنيم، رامى عيسى، أحمد راوي، إياد بركات، شهد سامى، منه الله مدحت، نادين عمرو محمود، ميسون إيهاب فاروق، آية محمد ، و تقى شعبان ".

 

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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