شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يعلن التعاقد مع طارق سامى قادما من سيراميكا فى آخر ساعات القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى الجونة، التعاقد مع اللاعب المدافع طارق سامى، قادما من نادى سيراميكا، وذلك فى الساعات الأخيرة من غلق باب الانتقالات الشتوية، واستمرارا لدعم الفريق فى مباريات الدورى.

ونشر حساب الجونة على موقع "إنستجرام"، صورة للاعبه الجديد مع قميص الفريق، صحبها بتعليق: "فى الساعات الاخيرة من القيد، انضم الينا ثنائى دفاعى، طارق سامى ينضم الى الجونة بشكل نهائى قادماً من سيراميكا".



الجونة يعلن عن صفقته الجديدة

وسبق أن أعلن نادى الجونة التعاقد مع "أرنو راندريانانتيناينا" مهاجم مدغشقر خلال الانتقالا الشتوية لتدعيم الخط الأمامى للفريق الساحلى.

ونشر الجونة صورة لمهاجم مدغشقر معلقا عليها: "لا تُحاول ان تقرأ الاسم.. مهاجم منتخب مدغشقر "ارنو راندريانانتيناينا" ينضم رسمياً لنادي الجونة".