شكرا لقرائتكم خبر عن ايقاف كيروش مباراتين رسميا وتغريمه 10 آلاف دولار بعد الطرد أمام الكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف"، إيقاف كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر مباراتين وتغريمه 10 آلاف دولار بعد طرده أمس فى مباراة الكاميرون فى نصف النهائى.

كما وجهت اللجنة تحذيرا أخيرا لوائل جمعة مدير المنتخب بالايقاف حال الاعتراض مجددا على الحكام.

وأكد جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصرى، إن المواقف الصعبة لاتزال مقترنة بمسيرة منتخب مصر فى بطولة أمم افريقيا ورغم التفوق الواضح لفريقنا إلا أن تزايد الضغوط علينا أدت إلى إيقاف المدرب كارلوس كيروش ومساعده روجر دو سا وحرمانهما بذلك من قيادة فريقهما في المباراة النهائية لبطولة كبيرة.

وأضاف علام أن الاتحاد المصري لكرة القدم قدم تظلمًا من قرارات حكم مباراة الأمس الذي جاء آداؤه وقراراته في مباراة الأمس مؤكدة وجهة نظر الاتحاد المتخوفة من تعيينه منذ البداية واحتجاجه على ذلك.

وأشار جمال علام إلى أن الاتحاد المصري يهمه مصلحة الكرة الأفريقية ولذلك عندما يلقي بعراقته وتاريخه الضوء على أحد السلبيات فيجب اعتبار ذلك أنه لمصلحة البطولة والكرة الأفريقية بشكل عام.

ويقود ضياء السيد مدرب عام منتخب مصر، الفراعنة من خارج الخطوط فى المباراة المقبلة أمام السنغال فى نهائى بطولة أمم افريقيا بالكاميرون، بعدما تأكد ايقاف كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر لحصوله على البطاقة الحمراء أمام الكاميرون فى نصف النهائى أمس.

كما تم ايقاف روجر دو سا مساعد كيروش 4 مباريات على خلفية أحداث مباراة مصر والمغرب فى قبل النهائى، لذا سيغيب أيضا عن المباراة المقبلة، على ان يتولى ضياء السيد مسئولية ادارة الفراعنة فنيا داخل الملعب.