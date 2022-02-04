شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فرحة من القلب للاعبين بعد انتصار الفراعنة على الكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مباراة قوية خاضها لاعبو المنتخب الوطنى ضد منتخب الكاميرون، انتهت بالتتويج بالفوز والصعود لنهائي كأس أمم أفريقيا، حيث أدى اللاعبون أقصى جهدهم لإسعاد ملايين المصريين باتخاذ خطوة للأمام فى طريق تحقيق حلم الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الثامنة.

ولمشاركة المصريين أجواء الاحتفال بالفوز الثمين على منتخب الكاميرون، نشر الحساب الرسمى للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"على موقع تويتر، العديد من الفيديوهات التي توثق احتفالات اللاعبين المصريين داخل غرفة الملابس وفى الملعب ومع الجماهير بالمدرجات وغيرهم الكثيرين الذين أحاطوا بملعب المباراة.

وظهر فى أحد الفيديوهات التي نشرها حساب "كاف" على تويتر، ثلاثى حراس المرمى للمنتخب المصرى، محمد الشناوى ومحمد صبحى وأبو جبل، الذى تصدى لضربتى جزاء، وهم يحتفلون مع الجماهير.

كما نشر حساب "كاف" فيديو آخر للاعبى المنتخب المصرى بعد المباراة وهم يتوجهون للجماهير ويرددون " شمال يمين .. احنا المصريين".

وظهر في باقى الفيديوهات التفاف كاميرات التصوير حول اللاعبين المصريين بقيادة محمد صلاح، وهم يحتفلون في الملعب بالفوز المستحق على منتخب الكاميرون.

يأتى هذا فيما ضرب المنتخب الوطنى موعداً فى التاسعة مساء الأحد المقبل، مع نظيره السنغالى فى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون، بعد إقصاء المنتخب الكاميرونى صاحب الأرض والجمهور، عقب الفوز بركلات الجزاء الترجيحية فى نصف النهائى بنتيجة 3 / 1.

وتبلغ القيمة التسويقية للمنتخب الوطنى 161 مليوناً و250 ألف يورو، بينما تبلغ القيمة التسويقية لمنتخب السنغال 343 مليوناً و150 ألف يورو، ما يعنى أن المنتخب السنغالى يتفوق على الفراعنة بفارق 181 مليوناً و900 ألف يورو.

ويعتبر النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى هو الأغلى بقائمة الفراعنة بقيمة تصل إلى 100 مليون يورو، كما يعتبر أيضاً هو الأغلى في قائمتي مصر والسنغال.

بينما يعد ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي هو الأغلى في قائمة المنتخب السنغالي بقيمة تصل إلى 80 مليون يورو، وجاءت قائمة أغلى 10 لاعبين فى قائمة المنتخبين كالتالي:

منتخب مصر

محمد صلاح: 100 مليون يورو

تريزيجيه: 10 ملايين يورو

محمد النني: 9 ملايين يورو

مصطفى محمد: 5 ملايين و500 ألف يورو

عمر مرموش: 4 ملايين و500 ألف يورو

أحمد حجازي: 4 ملايين يورو

منتخب السنغال

ساديو ماني: 80 مليون يورو

كاليدو كوليبالي: 45 مليون يورو

إدوارد ميندي: 32 مليون يورو

إسماعيلا سار: 27 مليون يورو