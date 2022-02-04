شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب ..زينة زين لاعبة الاسكواش بسبورتنج :بحب عمرو دياب ونفسى أكون مهندسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدا عن الرياضة وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهر من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى زينة زين لاعبة الاسكواش بنادى سبورتنج .





ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

القراءة وسماع الموسيقي.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟

الكيك

من نجمك المفضل ؟

نور الشربيني وفارس الدسوقي

من مطربك المفضل ؟

عمرو دياب

لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه ؟

مهندسة.



زينة زين

لما تتعاكسى فى الشارع .. ايه بيكون رد فعلك ؟

بمشي بسرعة واتجاهل المعاكسة

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟

لورين جراهام

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

الكاجوال

ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية ؟

احب ان ارتبط برجل رياضي ليتفهم عشقي للرياضه ويدعمني ويساعدني

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه ؟

صعب جدا ان اترك الرياضه وهو يجب ان يكون متفهم ويتقبل هذا