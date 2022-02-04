شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد مديرا فنيا لمنتخب مصر أمام السنغال بعد إيقاف كيروش ومساعده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يقود ضياء السيد مدرب عام منتخب مصر، الفراعنة من خارج الخطوط فى المباراة المقبلة أمام السنغال فى نهائى بطولة أمم افريقيا بالكاميرون، بعدما تأكد إيقاف كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر لحصوله على البطاقة الحمراء أمام الكاميرون فى نصف النهائى أمس.

كما تم إيقاف روجر دو سا مساعد كيروش 4 مباريات على خلفية أحداث مباراة مصر والمغرب فى قبل النهائى، لذا سيغيب أيضا عن المباراة المقبلة، على ان يتولى ضياء السيد مسئولية ادارة الفراعنة فنيا داخل الملعب.

وهنأ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم لاعبي لاعبي المنتخب الوطني وجهازهم الفني على آدائهم الرائع ونجاحهم في الوصول إلى المباراة النهائية لبطولة الأمم الأفريقية .

أضاف رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أن التهنئة الحقيقية لجماهير الكرة المصرية التي لم تفقد ثقتها في منتخب بلدها حتى في أحلك الأوقات، مشيرًا إلى أن الدعم الذي يلقاه المنتخب الوطني من جميع مؤسسات الدولة وفق الاستراتيجية التي وضعها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، كان لذلك أبلغ الأثر في مسيرة المنتخب الوطني.

وقال جمال علام أيضا إن المواقف الصعبة لاتزال مقترنة بمسيرة الفريق في البطولة ورغم التفوق الواضح لفريقنا إلا أن تزايد الضغوط علينا أدت إلى إيقاف المدرب ومساعده وحرمانهم بذلك من قيادة فريقهما في المباراة النهائية لبطولة كبيرة.

وأضاف أن الاتحاد المصري لكرة القدم قدم تظلمًا من قرارات حكم مباراة الأمس الذي جاء آداؤه وقراراته في مباراة الأمس مؤكدة وجهة نظر الاتحاد المتخوفة من تعيينه منذ البداية واحتجاجه على ذلك.

وأشار جمال علام إلى أن الاتحاد المصري يهمه مصلحة الكرة الأفريقية ولذلك عندما يلقي بعراقته وتاريخه الضوء على أحد السلبيات فيجب اعتبار ذلك أنه لمصلحة البطولة والكرة الأفريقية بشكل عام .