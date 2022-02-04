شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم محمد شريف مع الأهلى والفراعنة فى عيد ميلاده ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل محمد شريف مهاجم النادى اللأهلى ومنتخب مصر اليوم الجمعة بعيد ميلاده الـ26، فهو من مواليد 4 فبراير 1996، بحي المنيل بمحافظة القاهرة، ينتمي والده لنادي الزمالك، وعلى الرغم من ذلك كان يُفضل انتقال ابنه للأهلي في ظل صراع القطبين على الظفر بخدمات اللاعب في شتاء 2018.

أثبت محمد شريف أنه هداف من العيار الثقيل، بعدما ثبت أقدامه فى قيادة الهجوم الأحمر على المستوى المحلى والأفريقي، حيث يقدم شريف واحداً من أفضل مواسمه الكروية، بعد تألقه مع إنبى فى الموسم الماضى وعودته إلى البيت الأحمر.

وإجمالا لعب محمد شريف مع الاهلى 70 مباراة بكل البطولات بإجمالى 4174 دقيقة لعب سجل خلالها 35 هدف وصنع عشرة أهداف أخرى وتلقى انذارين وحصد مع المارد الاحمر بطولتين للدوري الممتاز ومثلهم لكأس مصر ولقب لدوري الابطال الافريقى ولقبين للسوبر الافريقى بجانب برونزية كأس العالم للأندية ، وشارك محمد شريف مع الفراعنة فى 17 مباراة دولية وسجل 5 أهداف.