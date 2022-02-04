شكرا لقرائتكم خبر عن مصر و السنغال ..ماذا يفعل الفراعنة عندما يصعد لنهائى أفريقيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح المنتخب الوطنى فى التأهل إلى نهائى بطولة الأمم الأفريقية، بالتغلب على الكاميرون بركلات الترجيح 3\1 ، ليضرب موعدا مع السنغال في التاسعة من مساء بعد غد الأحد فى نهائى اللقب الأفريقى .

ولا يٌعد مواجهة السنغال هى التذكرة الأولى التى يحصل عليها الفراعنة للوصول الى النهائى، فسبق و وصل المنتخب الوطنى إلى نهائى أمم افريقيا 9 مرات من قبل، توج باللقب 7 مرات منها، وحقق الوصافة مرتان من قبل.

توجت مصر بلقب البطولة الأفريقية أعوام 1957 تغلبت على أثيوبيا ، و1959 فازت على السودان ، و 1986 فازت على الكاميرون وتوجت باللقب ، و1998 التقت مع جنوب افريقيا و تغلبت أيضا، و 2006 توج الفراعنة على حساب كوت ديفوار، و2008 حقق الفراعنة اللقب بالفوزعلى الكاميرون ، و 2010 تغلب على غانا.

ورغم ذلك إلا أن مصر حصلت على لقب الوصيف مرتين فقط فى تاريخها عام 1962 بالخسارة امام أثيوبيا ، و2017 بالهزيمة أمام الكاميرون .

فى المقابل لم يحصل منتخب السنغال على اللقب الأفريقى من قبل فى أى نسخة ، بينما حققت الوصافة مرتان أيضا .

وضرب المنتخب المنتخب الوطني موعداً مع نظيره السنغالي في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون، ذلك بعد إقصاء المنتخب الكاميروني صاحب الأرض والجمهور، عقب الفوز بركلات الجزاء الترجيحية في نصف النهائي بنتيجة 3/1. ويلتقى المنتخب الوطني مع نظيره السنغالي في التاسعة مساء الأحد المقبل والموافق 6 فبراير.