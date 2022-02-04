شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات الزمالك المتبقية حتى نهاية الدور الأول من بطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك لاستئناف مبارياته فى بطولة الدورى المصرى ، والتى توقفت نظرا لمشاركة المنتخب فى أمم أفريقيا الكاميرون 2021 ، و مشاركة الأندية فى البطولات الأفريقية ، سواء دورى أبطال او كونفدرالية .

وأعلنت لجنة المسابقات التابعة لرابطة الأندية المحترفة عن جدول المباريات المتبقية من الدور الأول ببطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2021-2022 .

وعلى مستوى بطولة الدورى ، فإن مباريات الزمالك وفقا لما أعلنته لجنة المسابقات التابعة لرابطة الأندية المحترفة عن جدول المباريات المتبقية للفريق الأبيض فى المسابقة المحلية و التى جاءت كالتالى ...

سموحة و الزمالك 15 فبراير الجولة التاسعة

الزمالك وفيوتشر 2 مارس الجولة العاشرة

الزمالك و الجونة 7 مارس الجولة الثانية عشر

بيراميدز و الزمالك 6 أبريل المؤجل من الجولة الحادية عشر

المقاص و الزمالك 9 ابريل الجولة الثالثة عشر

الزمالك وفاركو 12 ابريل الجولة الرابعة عشر

الاتحاد والزمالك 19 ابريل الجولة الخامسة عشر

الزمالك و المصرى 28 ابريل الجولة السادسة عشر

ايسترن كومبانى والزمالك 1 مايو الجولة السابعة عشر