اخبار الرياضه

موعد مباريات الزمالك المتبقية حتى نهاية الدور الأول من بطولة الدورى

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات الزمالك المتبقية حتى نهاية الدور الأول من بطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك لاستئناف مبارياته فى بطولة الدورى المصرى ، والتى توقفت نظرا لمشاركة المنتخب فى أمم أفريقيا الكاميرون 2021 ، و مشاركة الأندية فى البطولات الأفريقية ، سواء دورى أبطال او كونفدرالية .

 

وأعلنت لجنة المسابقات التابعة لرابطة الأندية المحترفة عن جدول المباريات المتبقية من الدور الأول ببطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2021-2022 .

 

وعلى مستوى بطولة الدورى ، فإن مباريات الزمالك وفقا لما أعلنته لجنة المسابقات التابعة لرابطة الأندية المحترفة عن جدول المباريات  المتبقية للفريق الأبيض  فى المسابقة المحلية و التى جاءت كالتالى ...

 

 سموحة  و الزمالك     15 فبراير  الجولة التاسعة

 

الزمالك وفيوتشر          2 مارس  الجولة العاشرة

 

الزمالك و الجونة         7  مارس الجولة الثانية عشر

 

بيراميدز و الزمالك       6 أبريل   المؤجل من الجولة الحادية عشر

 

المقاص و الزمالك        9 ابريل     الجولة الثالثة عشر

 

الزمالك وفاركو          12 ابريل     الجولة الرابعة عشر

 

الاتحاد والزمالك         19 ابريل    الجولة الخامسة عشر

 

الزمالك و المصرى    28 ابريل     الجولة السادسة عشر

 

ايسترن كومبانى والزمالك   1 مايو   الجولة السابعة عشر

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا