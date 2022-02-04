لاعبو الأهلى وأعضاء البعثة يؤدون صلاة الجمعة بفندق الإقامة

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق اف سي مونتيري المكسيكي بطل «كونكاكاف» في المباراة المقرر إقامتها في السادسة والنصف مساء غدٍ السبت في الدور التمهيدي لبطولة كأس العالم للأندية.

محمد يوسف

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