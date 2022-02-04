شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلى وأعضاء البعثة يؤدون صلاة الجمعة بفندق الإقامة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى وأعضاء البعثة فى الإمارات صلاة الجمعة بفندق الإقامة بأبوظبى، وألقى خطبة الجمعة الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق.
وأجرى لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني والإداري وجميع أعضاء البعثة في الامارات اليوم المسحة الطبية الخاصة بمباراة مونتيري المكسيكي بطل كونكاكاف.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق اف سي مونتيري المكسيكي بطل «كونكاكاف» في المباراة المقرر إقامتها في السادسة والنصف مساء غدٍ السبت في الدور التمهيدي لبطولة كأس العالم للأندية.
وجاءت قائمة الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية كالتالي: علي لطفي ومصطفي شوبير وحمزة علاء ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد مغربي وعلي معلول ومحمود وحيد وكريم فؤاد واليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ولويس ميكيسوني وحسين الشحات وافشة وزياد طارق ووليد سليمان وأيمن اشرف وطاهر محمد طاهر.