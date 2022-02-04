شكرا لقرائتكم خبر عن "القوة وحسن الضيافة".. تعرف على سر تسمية السنغال بأسود التيرانجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتبطت ألقاب المنتخبات الأفريقية بتراثها وثقافتها وحضارتها، كل حسب بيئته ومكانته، فاكتسب منتخب مصر لقب الفراعنة نسبة إلى حضارته الفرعونية صاحبة الشهرة الأوسع على مدار التاريخ، بينما اتجهت منتخبات أخرى إلى اتخاذ ألقاب مرتبطة بالحيوانات نسبة إلى بيئتها وأدغالها.

"أسود التيرانجا"، هو لقب المنتخب السنغالي وتعني كلمة التيرانجا حسن الضيافة ولكن كما يقول السنغاليين أن الأمر يتخطى مجرد حسن الضيافة وأن التيرانجا ليست مجرد كلمة ولكنها اسلوب حياة يعكس طبيعة الشعب السنغالي، والذي اعتاد دوما على أن يستقبل ضيوفه بأيدي مفتوحة و يسمح لهم بالدخول الي منازلهم و مقابلة اعضاء الاسرة بل و الحديث بكل ود عن حياتهم و دينهم و حضارتهم و أفكارهم الخاصة.

وسمي منتخب السنغال بأسود التيرانجا وتم اضافة الأسود الي اللقب لإعطاء رسالة أن حسن الضيافة لا تعني الضعف وأنهم يحملون أيضا صفات الأسود.

وضرب المنتخب الوطني موعداً في التاسعة مساء الأحد المقبل، مع نظيره السنغالي في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون، ذلك بعد إقصاء المنتخب الكاميروني صاحب الأرض والجمهور، عقب الفوز بركلات الجزاء الترجيحية في نصف النهائي بنتيجة 3/1.

وتوقع ساديو ماني نجم منتخب السنغال وليفربول الانجليزي، قبل بدء البطولة، مواجهة المنتخب المصري في النهائي، وقال في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي (كاف) عبر "تويتر": "أود توجيه رسالة للصديقين محمد صلاح ونابي كيتا، الحقيقة لا يمكنني مواجهة فريقين في نهائي كأس الأمم الأفريقية، ولا أعرف من أختار، من بين مصر وغينيا".

وجاء تأهل الفراعنة عقب إقصاء منتخب الكاميرون صاحب الأرض والجمهور من البطولة، ليكون بمثابة الوفاء بالعهد من النجم المصري محمد صلاح، نجم الفراعنة وليفربول الانجليزي، ليلاقي المنتخب السنغالي في المباراة النهائية.