شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة كورونا تحدد مصير موسيمانى من قيادة الأهلى أمام مونتيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الجهاز الطبى للنادى الاهلى بقيادة أحمد أبو عبلة نتيجة مسحة كورونا الاخيرة التى أجراها الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للمارد الأحمر اليوم الجمعة لتحديد موقفه من قيادة الأهلى فى مباراة الغد أمام مونتيرى المكسيكى بضربة بداية كأس العالم للأندية من عدمه.

وقال أحمد أبو عبلة إن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى لفريق الكرة يخضع حاليا للعزل فى غرفته وحالته مستقرة للغاية دون وجود أى أعراض.

وأعلن الدكتور عمرو محب مترجم الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدا عبر صفحته على فيس بوك أنه فى الطريق للإمارات للانضمام لبعثة الفريق التى تشارك فى مونديال الأندية.

وكان الدكتور عمرو محب قد تخلّف عن السفر مع الأهلى للإمارات، الاثنين الماضى، للمشاركة فى مونديال الأندية بسبب إصابته بفيروس كورونا، وأجرى مترجم موسيمانى مسحة أمس جاءت نتيجتها سلبية ليقرر السفر اليوم للانضمام لبعثة الفريق فى الإمارات.