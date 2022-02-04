شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة محمد شريف تحتفل بعيد ميلاده: "أحن قلب فى الدنيا واللى جاى أحسن بإذن الله" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت بسنت محمد، زوجة محمد شريف مهاجم النادى الأهلي ومنتخب مصر، على الاحتفال بعيد ميلاد زوجها الـ 26، حيث نشرت صورة قديمة لهما معًا عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام".

وعلقت بسنت محمد، على الصورة التي أعاد محمد شريف نشرها عبر حسابه، "كل سنة وأنت طيب وأحن قلب في الدنيا.. عقبال العمر كلة ياحبيبى.. واللى جاي أحسن بإذن الله".



محمد شريف على انستجرام

وكان البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، حرص على مصالحة لاعبه محمد شريف بعد صعود الفراعنة لنهائى كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا فى الكاميرون.

وقام كيروش بإشراك محمد شريف في الدقيقة 105 من عمر الوقت الإضافي قبل أن يقرر سحبه من جديد والدفع بأحمد سيد زيزو في الدقيقة 117، ووضح الغضب على اللاعب بعد خروجه من الملعب.



محمد شريف وزوجته

وصعد منتخب مصر إلى نهائي أمم أفريقيا بعد الفوز على الكاميرون بضربات الجزاء الترجيحية خلال المباراة التى جمعتهما مساء، الخميس، على الملعب الأولمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي ولجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين وبعد انتهائهما بالتعادل السلبي أيضاً لجأ الفريقان لضربات الجزاء الترجيحية.

وضم تشكيل منتخب مصر: محمد أبو جبل، أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد المنعم - عمر كمال عبد الواحد ، عمرو السولية - حمدي فتحي - محمد النني ، عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد.

فيما ضم تشكيل منتخب الكاميرون كلاً من : أونانا ، تولو - كاستيليتو - نجادو – فاي _ زامبو أنجيسا - أوم جويت - توكو ايكامبي - هونجلا – نجامالو وفينسينت أبوبكر.