شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ استخراج تأشيرة عمار حمدى تمهيداً للسفر لإجراء جراحة الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الجهاز الادارى للنادى الاهلى فى إجراءات استخراج تأشيرة السفر لالمانيا لعمار حمدى لاعب خط وسط الفريق لاجراء جراحة الرباط الصليبى هناك والتى سوف تبعده عن الملاعب تسعة شهور كاملة وبدأ عمار حمدى تنفيذ جلسات علاج طبيعي بشكل خفيف، وذلك في فندق إقامة بعثة الأهلي في أبو ظبي لتقليل آلام الركبة.

وكان أكرم توفيق نجم الاهلى ومنتخب مصر قد سافر لالمانيا منذ أيام واجرى جراحة الرباط الصليبى فى أحد المراكز الطبية المتخصصة فى النمسا بعد تعرضه للاصابة مع الفراعنة فى كأس الامم الافريقية بالكاميرون.

وأثبتت الأشعة التى أجراها عمار حمدى تعرضه للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى للركبة، وذلك بعد فحصه بأحد المستشفيات فى أبو ظبى بالإمارات وينهى الاهلى حاليا إنهاء إجراءات سفر اللاعب لإجراء جراحة الرباط الصليبي خلال الفترة المقبلة حسب التنسيق مع الطبيب كريستيان فينك الذي أجرى الجراحة لـ«أكرم توفيق» لاعب الفريق خلال الأيام الماضية.

وخضع عمار حمدى لأشعة رنين فى أحد المستشفيات القريبة بصحبة الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، بعد خروجه من المران لإصابته فى الركبة أثناء مشاركته فى التقسيمة الجماعية.

ويستعد الأهلى لمواجهة فريق إف سى مونتيرى بطل الكونكاكاف فى بداية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية، والمحدد له السبت، فى إطار منافسات الدور التمهيدى للبطولة.