شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يهزم الدحيل القطرى بهدف الشحات فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 4 فبراير 2021 تخطى النادى الأهلى عقبة الدحيل القطري بفوز مثير بهدف دون رد سجله حسين الشحات فى افتتاحية مشاركته السادسة بكأس العالم للأندية، ليواجه بايرن ميونخ الالمانى ويخسر بهدفين دون رد ويتوج بالميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلى بالتعادل السلبى في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

والتقى الأهلي أمام الدحيل على ملعب استاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة في مونديال الأندية، وسجل حسين الشحات هدف فوز الأهلي في الدقيقة 30 من عمر اللقاء بعد تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء.

ويستعد الاهلى في هذه الآونة للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية للمرة السابعة فى تاريخه والثانية على التوالى، ويشارك المارد الأحمر فى المونديال بعد تتويجه بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، عقب فوزه على فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقى بثلاثية نظيفة، فى المباراة النهائية التى جمعت الفريقين على ملعب "محمد الخامس" فى مدينة الدار البيضاء بالمغرب.

الأهلي شارك فى مونديال الأندية بـ6 مناسبات من قبل أعوام 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2020، كما حقق الأهلى المركز الثالث والميدالية البرونزية فى بطولتى 2006 و2020

وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2021، التى أجريت بمقر الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا بمدينة زيورخ السويسرية، عن مواجهة الأهلى أمام مونتيرى المكسيكى فى افتتاح مبارياته بالدور ربع النهائى للبطولة غدا السبت بالامارات.

فيما سيواجه الفائز من مباراة الأهلى ومونتيري، فريق بالميراس البرازيلى فى الدور نصف النهائي.