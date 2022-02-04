شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تطمح إلى حصد 80 مليون جنيه بعد التأهل لنهائى أمم أفريقيا أمام السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطمح الفراعنة إلى حصد قرابة الـ 80 مليون جنيه مصري هى قيمة جائزة البطل، وذلك بعد تأهله إلى المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية، حيث ضرب المنتخب الوطني موعداً في التاسعة مساء الأحد المقبل، مع نظيره السنغالي في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون، ذلك بعد إقصاء المنتخب الكاميروني صاحب الأرض والجمهور، عقب الفوز بركلات الجزاء الترجيحية في نصف النهائي بنتيجة 3/1.

وتنص لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" على أن يحصل الفائز بلقب أمم أفريقيا على مكافأة تقدر بـ 5 ملايين دولار، فيما يحصل الوصيف على 2.75 مليون دولار .

وتوقع ساديو ماني نجم منتخب السنغال وليفربول الإنجليزي، قبل بدء البطولة، مواجهة المنتخب المصري في النهائي، وقال في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي (كاف) عبر "تويتر": "أود توجيه رسالة للصديقين محمد صلاح ونابي كيتا، الحقيقة لا يمكنني مواجهة فريقين في نهائي كأس الأمم الأفريقية، ولا أعرف من أختار، من بين مصر وغينيا".

وجاء تأهل الفراعنة عقب إقصاء منتخب الكاميرون صاحب الأرض والجمهور من البطولة، ليكون بمثابة الوفاء بالعهد من النجم المصري محمد صلاح، نجم الفراعنة وليفربول الانجليزي، ليلاقي المنتخب السنغالي في المباراة النهائية.