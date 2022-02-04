شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه ومرموش وأيمن أشرف يحتفلون بالتأهل لنهائى أمم إفريقيا: مبروك شعب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم محمود حسن تريزيجيه، لاعب المنتخب الوطنى والمحترف فى صفوف فريق أستون فيلا الإنجليزى، بالتأهل لمواجهة السنغال فى نهائى بطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد إقصاء منتخب الكاميرون البلد المضيف وصاحب الأرض والجمهور، بركلات الترجيح.

ونشر تريزيجيه، صورا له بالاحتفال بالتأهل عقب مباراة أسود الكاميرون، عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "إلى المباراة النهائية.. الحمد لله".



تريزيجيه

كما احتفل عمر مرموش، المحترف فى صفوف شتوتجارت الألمانى، بنشر صور له من المباراة، أتبعها أيضا بتعليق: "إلى المباراة النهائية".



مرموش

كذلك هنأ أيمن أشرف، الظهير الأيسر والمدافع بالمنتخب والنادى الأهلى، الشعب المصرى بهذا الانتصار العظيم، قائلا عبر حسابه على انستجرام: "الحمد لله.. مبروك لشعب مصر".



أيمن أشرف

وصعد منتخب مصر إلى نهائى أمم أفريقيا بعد الفوز على الكاميرون بضربات الجزاء الترجيحية خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الخميس، على الملعب الأولمبى بالعاصمة الكاميرونية ياوندى فى نصف نهائى كأس الأمم الأفريقية.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبى ولجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين وبعد انتهائهما بالتعادل السلبى أيضاً لجأ الفريقان لضربات الجزاء الترجيحية.

ومن المقرر أن يلتقى المنتخب مع نظيره السنغالى بعد غد الأحد فى تمام التاسعة مساء، بتوقيت القاهرة، وسط ترقب وطموحات للتتويج باللقب الثامن فى تاريخ الفراعنة.



منتخب مصر



تريزيجيه



فرحة لاعبو المنتخب



مرموش



عمر مرموش



احتفال لاعبو الفراعنة



أيمن أشرف ومصطفى محمد



أيمن أشرف