شكرا لقرائتكم خبر عن أكمل اللقاء بـ 7 غرز .. شاهد رأس الونش بعد إصابته فى مباراة مصر والكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - درساً كبيراً في الرجولة على أرض الملعب، قدمه محمود حمدي الونش مدافع المنتخب الوطني، والذي تعرض لإصابة قوية خلال شوط المباراة الأول بين مصر والكاميرون في نصف نهائي أمم أفريقيا، ليكمل اللقاء مصاباً بـ 7 غرز في رأسه حتى تسديد ركلات الجزاء.

حيث أجرى الونش خياطة 7 غرز في رأسه بين شوطي المباراة ليعود ويشارك مع الفراعنة في ظل الغيابات التي ضربت خط الظهر خاصة مع إصابة أحمد حجازي.



الونش

وضرب المنتخب الوطني موعداً في التاسعة مساء الأحد المقبل، مع نظيره السنغالي في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون، ذلك بعد إقصاء المنتخب الكاميروني صاحب الأرض والجمهور، عقب الفوز بركلات الجزاء الترجيحية في نصف النهائي بنتيجة 3/1.

وتوقع ساديو ماني نجم منتخب السنغال وليفربول الانجليزي، قبل بدء البطولة، مواجهة المنتخب المصري في النهائي، وقال في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي (كاف) عبر "تويتر": "أود توجيه رسالة للصديقين محمد صلاح ونابي كيتا، الحقيقة لا يمكنني مواجهة فريقين في نهائي كأس الأمم الأفريقية، ولا أعرف من اختار، من بين مصر وغينيا".

وجاء تأهل الفراعنة عقب إقصاء منتخب الكاميرون صاحب الأرض والجمهور من البطولة، ليكون بمثابة الوفاء بالعهد من النجم المصري محمد صلاح، نجم الفراعنة وليفربول الانجليزي، ليلاقي المنتخب السنغالي في المباراة النهائية.