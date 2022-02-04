شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الظهور الأخير للأهلى فى المونديال والتتويج بالبرونزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستعد لمواجهة فريق إف سي مونتيري المكسيكي بطل «كونكاكاف» في المباراة المقرر إقامتها مساء غدٍ السبت على استاد آل نهيان بأبو ظبي، في الدور التمهيدي لبطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات.



ويسعى الأهلي لمواصلة عروضه القوية في الظهور السابع له بمونديال الأندية وتقديم عروض قوية تليق باسم نادي القرن في قارة إفريقيا وتحقيق إنجاز جديد في البطولة، بعد التتويج بالميدالية البرونزية مرتين الأولى في عام 2006، والثانية كانت في النسخة الماضية من البطولة التي أقيمت في قطر العام الماضي ونستعرض تفاصيلها فيما يلي:



أقيمت البطولة في قطر للمرة الثانية على التوالي خلال الفترة من1 حتى 11فبراير2021، وشارك فيها الأهلي للمرة السادسة في تاريخه، بعد غياب عن آخر ست نسخ من البطولة، تأهل الأهلي للبطولة بعد فوزه على الزمالك باستاد القاهرة بنتيجة 2-1.



وشارك مع الأهلي، أوكلاند سيتي النيوزيلندي عن أوقيانوسيا، وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي عن آسيا، وبالميراس البرازيلي عن أمريكا الجنوبية، وبايرن ميونيخ الألماني عن أوروبا، وتيجريس أونال المكسيكي عن «كونكاكاف»، وشارك نادي الدحيل ممثلا للدولة المضيفة للبطولة.



في الدور الأول فاز الدحيل على أوكلاند سيتي 3- صفر، وصعد للدور الثاني ليلتقي مع الأهلي ويفوز الأهلي 1- صفر، ويصل الدور نصف النهائي ليلاقي بايرن ميونيخ، وفي نفس الدور فاز تيجريس أونال على أولسان هيونداي 2-1 وصعد الدور نصف النهائي ليلاقي بالميراس.



مثل الأهلي أمام الدحيل: محمد الشناوي، محمد هاني، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول، حمدي فتحي «أليو ديانج، عمرو السولية «أكرم توفيق»، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات «صلاح محسن»، والتر بواليا «مروان محسن».



وفي مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس فاز الدحيل على أولسان هيونداي 3-1.



وفي نصف النهائي فاز تيجريس أونال على بالميراس بهدف للاشيء، وفاز بايرن ميونيخ على الأهلي 2- صفر.



مثل الأهلي أمام بايرن ميونيخ: محمد الشناوي، محمد هاني، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول «ياسر إبراهيم»، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة «أليو ديانج»، طاهر محمد طاهر «محمد شريف»، حسين الشحات «صلاح محسن»، محمود عبد المنعم كهربا «والتر بواليا».



فاز الأهلي بالميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على بالميراس 3-2 بضربات الترجيح من نقطة الجزاء بعد التعادل في المباراة بدون أهداف، وكانت المرة الأولى في تاريخ البطولة التي يخرج فيها بطل أمريكا الجنوبية خارج منصات التتويج بالميداليات.



أحرز للأهلي من ضربات الترجيح من نقطة الجزاء بدر بانون ومحمد هاني وجونيور أجايي، وأهدر عمرو السولية ومروان محسن.



مثل الأهلي أمام بالميراس: محمد الشناوي، محمد هاني، بدر بانون، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق «أليو ديانج»، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة «محمد شريف»، طاهر محمد طاهر «صلاح محسن»، والتر بواليا «جونيو أجايي».



وفي المباراة النهائية فاز بايرن ميونيخ بالبطولة بعد الفوز على تيجريس أونال بهدف للاشيء.



تصدر قائمة هدافي البطولة أندري بيير جينياك لاعب تيجريس أونال برصيد ثلاثة أهداف يليه روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ برصيد هدفين.