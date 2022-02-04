كاف يشيد بـ محمد عبد المنعم: يفرح كأنه ولد من جديد وقدم بطولة تاريخية

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القاهرة - سامية سيد - أشاد الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" من خلال حساب بطولة الأمم الإفريقية، بالمدافع المصرى الشاب محمد عبد المنعم، مؤكدا أنه أعاد اكتشاف نفسه وقدم بطولة تاريخية مع الفراعنة، ملقين الأضواء حول احتفاله مع الجمهور المصرى عقب الفوز على الكاميرون صاحب الأرض والجمهور والتأهل لنهائى بطولة أمم إفريقيا، بالقول: "يفرحُ كأنَه وُلِدَ من جديد".

ونشر حساب البطولة الإفريقية، لقطات من احتفال عبد المنعم مع الجمهور المصرى عقب المباراة، صحبها بتعليق: "يفرحُ كأنَه وُلِدَ من جديد.. مُحمد عبد المنعم يُعيد اكتشاف نفسه من جديد بعد بطولةٍ تاريخية يُقدمها الفرعون الشاب".

وصعد منتخب مصر إلى نهائى أمم أفريقيا بعد الفوز على الكاميرون بضربات الجزاء الترجيحية خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الخميس، على الملعب الأولمبى بالعاصمة الكاميرونية ياوندى فى نصف نهائى كأس الأمم الأفريقية.



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وانتهت المباراة بالتعادل السلبى ولجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين وبعد انتهائهما بالتعادل السلبى أيضاً لجأ الفريقان لضربات الجزاء الترجيحية.

ومن المقرر أن يلتقى المنتخب مع نظيره السنغالى بعد غد الأحد فى تمام التاسعة مساء، بتوقيت القاهرة، وسط ترقب وطموحات للتتويج باللقب الثامن فى تاريخ الفراعنة.