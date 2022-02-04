شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيق عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لفريق غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى صباح اليوم، الجمعة، الشقيق الأكبر للكابتن عبد الحميد بسيونى، مهاجم الزمالك الأسبق والمدير الفنى الحالى لفريق غزل المحلة، وقال أحمد صالح، الظهير الأيمن الأسبق لنادى الزمالك، عبر حسابه على انستجرام: "البقاء والدوام لله.. أخو الكابتن بسيونى فى ذمة الله".





من ناحية أخرى، استقر عبد الحميد بسيونى المدير الفني لفريق غزل المحلة على أستمرار أحمد الندرى لاعب خط وسط الفريق بالتشكيل الأساسى خلال مباريات بطولة الدورى المصرى المقبلة .

ويعد أحمد الندرى من أبرز المواهب الصاعدة في فريق غزل المحلة حيث ساهم في تأهل الفريق الى دور النصف النهائي لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة و المشاركة فى جميع مباريات البطولة .



عبد الحميد بسيونى مع شقيقه الراحل

ومن جانب أخر قرر على العباسى رئيس شركة غزل المحلة لكرة القدم صرف مكافأة الفوز على سيراميكا بنتيجة هدفين مقابل هدف والتأهل إلى دور نصف نهائى بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وحسمت أربعة أندية التأهل إلى الدور قبل نهائى من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، حيث تصدر فيوتشر المجموعة الأولى، والإسماعيلى متصدر المجموعة الثانية، وغزل المحلة متصدر المجموعة الثالثة وإنبى أفضل مركز ثانى فى المجموعات.