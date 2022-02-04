شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر: إصابة الونش بسيطة.. ويشارك أساسيا أمام السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو منتخب مصر، إن إصابة محمود الونش مدافع الفراعنة تطلبت اجراء جراحة بسيطة له فى الرأس، ولكن ليس 7 غرز كما تردد، كما أكد مسئولو الفراعنة أن الونش سيشارك أساسيا أمام السنغال فى النهائى الافريقى مساء الأحد المقبل.

وتعرض الونش لإصابة دموية فى مباراة أمس أمام الكاميرون بنصف النهائى، بعدما اصطدام رأس محمود الونش مع رأس نجادو لاعب الكاميرون وتوقف المباراة لعلاجهما.

ونجح منتخب مصر في ترسيخ العقدة أمام نظيره الكاميروني بعدما فاز عليه 3/1 بضربات الجزاء الترجيحية ليصعد منتخب مصر لنهائي البطولة ويضرب موعداً مع منتخب السنغال ، وبالفوز الثمين الذي حققه منتخب مصر على الكاميرون يؤكد الفراعنة أنهم "عقدة" الأسود الكاميرونية فقد سبق التقى المنتخبان المصري والكاميروني في 27 مباراة قبل مباراة نصف نهائي أمم أفريقيا، و حقق خلالها الفراعنة الفوز في 15 لقاء، مقابل 6 هزائم و6 تعادلات.

وواصل منتخب مصر تفوقه على نظيره الكاميروني بعدما فاز عليه بركلات الجزاء ليُطيح به من أمم أفريقيا.

والتقى المنتخبان سويا في نهائي كأس أمم أفريقيا ثلاث مرات أعوام 1986، و2008، و2017، وفاز منتخب مصر باللقب على حساب الأسود في نسختي 1986، و2008، بينما توج الكاميرون بلقب 2017.