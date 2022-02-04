شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى فى المونديال.. المكسيك على رأس 70 دولة شاركت بكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلي لخوض أولى مبارياته في كأس العالم للأندية ضد مونتيري المكسيكي في ضربة البداية بالبطولة العالمية، والمقرر إقامتها في السادسة والنصف مساء السبت في ربع نهائي كأس العالم للأندية التي ستقام بالإمارات.

ويشارك «نادي القرن» في كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي والسابعة في تاريخه، ممثلا عن قارة إفريقيا بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني علي التوالي والمرة العاشرة في تاريخه.

شارك في البطولة منذ بدايتها عام 2000 وحتى البطولة السابعة عشرة المقامة العام الماضي سبعون ناديا، تمثل ثماني وعشرين دولة من قارات العالم الستة، وكانت أكثر الدول تمثيلاً للاتحادات القارية المكسيك حيث مثلت أنديتها اتحاد الكونكاكاف ستة عشرة مرة، تليها نيوزيلندا ومثلت أنديتها اتحاد الأوقيانوس اثنتي عشرة مرة، والبرازيل ومثلت أنديتها اتحاد أمريكا الجنوبية إحدى عشرة مرة، وإسبانيا ومثلت أنديتها الاتحاد الأوروبي تسع مرات، واليابان ومثلت أنديتها الاتحاد الآسيوي ثماني مرات، ومصر ومثلت أنديتها الاتحاد الإفريقي ست مرات، وكل مشاركات مصر كانت من نصيب النادي الأهلي.

شاركت أندية أستراليا مرتين ممثلة لاتحاد الأوقيانوس ومرتين ممثلة للاتحاد الآسيوي.

والطريف أن الجزيرة الإماراتي يشارك للمرة الثانية كممثل للدولة المضيفة للبطولة، كما تشهد البطولة المشاركة الأولى لنادي إي إس بيري من تاهيتي وهو الفريق رقم 71 في تاريخ مشاركات الأندية بالبطولة.