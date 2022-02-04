اتحاد الكرة يتظلم رسميًا ضد قرارات حكم مباراة الكاميرون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام بتظلمًا رسميًا ضد قرارات التحكيم في مباراة المنتخب الوطني، أمام منتخب الكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وقال علام: "الاتحاد المصري كان متخوف من تعييم بكاري جساما حكمًا للمباراة لذلك قدمنا احتجاجًا رسميًا، نحن يهمنا مصلحة الكرة الأفريقية ولذلك عندما يلقي بعراقته وتاريخه الضوء على أحد السلبيات فيجب اعتبار ذلك أنه لمصلحة البطولة والكرة الأفريقية بشكل عام".

وفي سياق متصل هنأ جمال علام لاعبي منتخب مصر والجهاز الفني على آدائهم الرائع ونجاحهم في الوصول إلى المباراة النهائية لبطولة الأمم الأفريقية .

أضاف رئيس الاتحاد المصري: "التهنئة الحقيقية لجماهير الكرة المصرية التي لم تفقد ثقتها في منتخب بلدها حتى في أصعب الأوقات، وأن الدعم الذي يلقاه المنتخب من جميع مؤسسات الدولة وفق الاستراتيجية التي وضعها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان لذلك أبلغ الأثر في مسيرة المنتخب الوطني".

واختتم علام تصريحاته قائلًا: "المواقف الصعبة لاتزال مقترنة بمسيرة منتخب مصر في البطولة ورغم التفوق الواضح لنا إلا أن تزايد الضغوط علينا أدت إلى إيقاف كارلوس كيروش المدير الفني ومساعده وحرمانهم من التواجد في المباراة النهائية لبطولة كبيرة.