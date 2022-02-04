كلوب يعلق على مواجهة صلاح لماني في نهائي أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

علَّق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، على مواجهة محمد صلاح لساديو ماني في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، لافتا إلى إعجابه بما فعله النجم المصري خلال مواجهة الكاميرون.

وقاد صلاح منتخب مصر للتأهل إلى المباراة النهائية لأمم أفريقيا بعد تجاوز الكاميرون بركلات الترجيح (3-1)، ليضرب موعدا مع زميله في ليفربول ساديو ماني قائد السنغال في نهائي البطولة يوم الأحد المقبل.

وقال كلوب، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة: "لقد تابعنا ذلك عن كثب، إنجاز رائع، لعب نابي كيتا بطولة استثنائية أيضًا".

وأضاف: "سيكون الأمر مثيرًا يوم الأحد، سيكون أحدهم سعيدًا حقًا بعد ذلك، والآخر أقل من ذلك بكثير، لديهما فرصة لتحقيق إنجاز كبير".

وتابع: "أعتقد أنهما سيكونان جاهزين لخوض مباراة ليستر سيتي يوم الخميس المقبل، مَن سيفوز سيعود على الأرجح إلى وطنه، قبل أن يعود إلى هنا يوم الثلاثاء أو الأربعاء على أقصى تقدير".

وأتم مدرب ليفربول قائلا: "قبل ركلات الترجيح الليلة الماضية رأيت محمد صلاح يتحدث إلى المجموعة، إنه أمر مثير للإعجاب حقًا، هذه التجارب تفيدنا حقًا على المدى الطويل، كان الضغط هائلاً، أنا فخور بهما حقًا".

ومن المقرر أن يلعب ليفربول أمام ليستر سيتي يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.