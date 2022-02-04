ملحمة اللقب الثالث تبشر منتخب مصر في أمم أفريقيا (تقرير)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

ضرب منتخب مصر موعدا مع السنغال في نهائي كأس أمم أفريقيا 2021 المقامة في الكاميرون حاليا، بعد الإطاحة بأصحاب الأرض من نصف النهائي.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري مع نظيره السنغالي في نهائي كأس أمم أفريقيا 2021 يوم الأحد المقبل على ملعب "أوليمبي" في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

الهزيمة الافتتاحية

منتخب مصر استهل مشواره في النسخة الحالية من كأس أمم أفريقيا بالهزيمة (0-1) أمام نيجيريا في الجولة الأولى من دور المجموعات، قبل أن يصحح مساره بالفوز على غينيا بيساو والسودان بنفس النتيجة، ليصعد في وصافة المجموعة برصيد 6 نقاط.

عادة لا ينجح الفريق الذي يخسر مباراته الأولى في دور المجموعات في الفوز باللقب في النهاية، لكن تلك القاعدة كُسرت في القليل من المرات في عدة بطولات كروية.

منتخب مصر نفسه نجح في تحقيق أحد ألقابه الـ7 في كأس أمم أفريقيا بعد سقوطه في الجولة الأولى، وكان ذلك في نسخة 1986 التي أقيمت على أرضه.

ملحمة 86

مصر استضافت النسخة 15 من كأس أمم أفريقيا في مارس 1986، ولعب منتخب "الفراعنة" بالمجموعة الأولى مع السنغال وكوت ديفوار وموزمبيق.

استهل منتخب مصر مشواره في البطولة بخسارة صادمة أمام السنغال بهدف دون رد، لتحوم الشكوك حول قدرة المدرب الإنجليزي مايك سميث في قيادة منتخب مصر للقب الغائب منذ عام 1959.

لكن سرعان ما صحح المنتخب المصري مساره وفاز في الجولة الثانية على كوت ديفوار (2-0) بفضل هدفي شوقي غريب وجمال عبد الحميد

وكرر منتخب مصر نفس النتيجة أمام موزمبيق في الجولة الثالثة بفضل ثنائية سجلها طاهر أبو زيد، ليتأهل "الفراعنة" في صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط -كان الفوز وقتها بنقطتين-، بفارق الأهداف عن السنغال في الوصافة.

التقى منتخب مصر مع المغرب في نصف النهائي، وفاز الفراعنة بهدف نظيف سجله طاهر أبو زيد في الدقائق الأخيرة.

وفي النهائي اصطدم منتخب مصر بنظيره الكاميروني، حامل اللقب وقتها، والذي ضمت تشكيلته عدة نجوم على رأسهم الأسطورة روجيه ميلا المصنف كأحد أفضل اللاعبين في تاريخ القارة السمراء.

وأمام قرابة 120 ألف متفرج في استاد القاهرة، نجح منتخب مصر في حصد اللقب بالفوز على الكاميرون بركلات الترجيح (5-4) بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وأصبح منتخب مصر ثاني منتخب يحقق اللقب 3 مرات بعد غانا.