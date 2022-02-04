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كين: صلاح أفضل لاعب في بريميرليج هذا الموسم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف هاري كين، مهاجم توتنهام، أن الدولي المصري محمد صلاح نجم كأفضل لاعب في هذا الموسم 2021/2022.

وقال كين في تصريحات لشبكة "أمازون": "محمد صلاح يقدم أداء جيدا هذا الموسم، وأن تقوم بذلك ضد عدد من أكبر فرق الدوري يعتبر أمرا رائعا".

وأضاف: "كان لدى صلاح بداية رائعة أيضا، لذلك أرى أنه أفضل لاعب في بريميرليج هذا الموسم".

ومن المقرر استئناف منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز غدا السبت بعد توقفها خلال الفترة الأخيرة.

ويتصدر محمد صلاح هدافي بريميرليج خلال الموسم الحالي برصيد 16 هدفا.

يذكر أن محمد صلاح يغيب حاليا عن ليفربول حيث نجح في قيادة منتخب مصر للوصول إلى المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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