كيف نجح منتخب مصر في تخطي عقبتي الكاميرون والتحكيم؟ (تحليل رقمي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

استطاع منتخب مصر الفوز على منتخب الكاميرون 3-1 بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت بينهما في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية وحصد بطاقة التأهل.

وقدم منتخب مصر مباراة ملحمية وصلت إلى 120 دقيقة، للمرة الثالثة في مشوار الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية، وتحدي الظروف وعلى رأسها التحكيم.

ورغم قلة المحاولات الهجومية لمنتخب مصر، ولكن نجح الفراعنة في تشكيل خطورة كبيرة على مرمى منتخب الكاميرون، وتحديدًا في انفراد محمد صلاح بالمرمى، وعرضية رمضان صبحي.

وظهر خط الدفاع لمنتخب مصر بشكل مميز، بسبب الأداء الكبير من الرباعي أحمد فتوح، ومحمد عبد المنعم الحاصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة، ومحمود حمدي الونش، وعمر كمال، بالإضافة للدعم الكبير الذي قدمه حمدي فتحي في وسط الملعب.

ويرصد الخليج 365 أرقام منتخب مصر في مواجهة منتخب الكاميرون:

احصائيات منتخب مصر في المباراة:

ركنيات: 2

محاولات: 7 منهم 1 ناجحة بنسبة 36%

الأهداف المتوقعة: 40. هدفًا

خلق الفرص: 5

الاستحواذ: 45%

التمريرات: 505 منهم 390 ناجحة بنسبة 77%

العرضيات: 6 منهم 1 صحيحة بنسبة 10%

المراوغات: 19 منهم 11 صحيحة بنسبة 58%

الفوز بالكرة: 129 مرة

خسارة الكرة: 35 مرة

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب السنغال، المقرر لها يوم الأحد المقبل، في نهائي كأس الأمم الأفريقية.