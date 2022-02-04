مترجم موسيماني يغادر إلى أبوظبي بعد تعافيه من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عدبالحكيم طه:

تعافي الدكتور عمرو محب مترجم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي من فيروس كورونا وغادر إلي أبوظبي منذ قليل للإنضمام للبعثة الحمراء هناك.

وخضع عمرو محب لمسحة جديدة أمس أثبتت سلبيتها لتقوم إدارة الأهلي بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بسفره لينضم للبعثة في أبوظبي.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي إن محمود الطيب رئيس النادي نجح في إقناع حسن حمدي رئيس الأهلي الأسبق بالسفر إلي أبوظبي وغادر صباح اليوم فعلياً بعد أن كان قد اعتذر لظروف خاصة به.

وأجري لاعبو الأهلي وأعضاء بعثة فريق الكرة بالإمارات مسحة طبية جديدة صباح اليوم الجمعة بمقر بعثة الفريق بالإمارات، وذلك استعدادا لمباراة فريق اف سي مونتيري بطل كونكاكاف والمقرر إقامتها غدًا السبت في الدور التمهيدي لبطولة كأس العالم للأندية.

وخضع لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني والإداري وجميع أعضاء البعثة في الإمارات للمسحة الطبية، وفقا للإجراءات الاحترازية لبطولة كأس العالم للأندية.