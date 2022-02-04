بعد إيقاف عمر كمال.. هل يمكن لإمام عاشور تعويض غيابه في نهائي كأس الأمم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

استطاع منتخب مصر الفوز على منتخب الكاميرون 3-1 بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت بينهما في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية وحصد بطاقة التأهل.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب السنغال، المقرر لها يوم الأحد المقبل، في نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وحصل عمر كمال عبد الواحد ظهير أيمن منتخب مصر على الإنذار الثاني له في البطولة أمام الكاميرون، ليغيب رسميًا على مواجهة السنغال في المباراة النهائية.

وبعد تأكد غياب عمر كمال قام كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، الدفع بإمام عاشور في الدقيقة 85، وشارك في الشوطين الإضافيين لتجهيزه قبل المباراة النهائية.

وبعد إصابة أكرم توفيق في أول مباريات منتخب مصر في كأس الأمم أمام نيجيريا، وإيقاف عمر كمال لحصوله على إنذارين، أصبح أمام عاشور هو البديل الوحيد أمام كيروش في مباراة السنغال.

واستطاع إمام عاشور بعد نزوله بديلًا في مباراة الكاميرون الظهور بشكل مميز، في مركز الظهير الأيمن، حيث منع خطورة مهاجمي الأسود في الجهة اليسرى.

ويرصد الخليج 365 ماذا قدم إمام عاشور أمام الكاميرون:

دقائق الللعب: 35 دقيقة

الفوز بالكرة: 10 مرة

تزحلقات ناجحة: 2

اعتراض ناجح: 1

تغطية ناجحة: 7

خسر الكرة: 0

خسر الكرة تحت الضغط: 0

استقبال الكرة: 6 مرة بنسبة نجاح 100%

التمريرات: 21 منهم 12 صحيحة بنسبة 57%