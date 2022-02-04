الحضري: سأكشف سر زجاجة أبو جبل لاحقا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد عصام الحضري، مدرب حراس مرمى منتخب مصر، أنه سيكشف في وقت لاحق سر زجاجة محمد أبو جبل، حارس مرمى الفريق، بعد تألقه في ركلات الترجيح أمام الكاميرون.

وقال عصام الحضري في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" بعد المباراة: "مبروك لمصر وشعب مصر والوطن العربي واللاعبين والجهاز الفني، أتمنى أن نعود بكأس البطولة في المباراة النهائية".

وأضاف: "أوجه تحية خاصة لحراس مرمى منتخب مصر لاجتهادهم وجهدهم الكبير في الفترة الأخيرة".

وأكمل: "محمد أبو جبل كان يحمل زجاجة، سأطلق عليها زجاجة الانتصار، لكن سأكشف سرها في وقت لاحق بنشر صورتها حتى يعرف الناس كيف نعمل، حيث نعمل من أجل بلدنا".

وشدد: "لن نفرح طويلا وأمامنا 48 ساعة للتحضير للنهائي".

وأتم مدرب حراس المنتخب قائلا: "الجهاز الفني مترابط ونعمل لمصلحة المنتخب.

ونجح منتخب مصر في تجاوز نظيره الكاميروني بركلات الترجيح (3-1) بعد مباراة ماراثونية امتدت إلى 120 دقيقة دون تسجيل أي هدف.

يذكر أن المنتخب ضرب موعدا أمام السنغال في المباراة النهائية لأمم أفريقيا يوم الأحد المقبل.