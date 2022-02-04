30 صورة ترصد سخرية رواد الإنترنت بعد الفوز على الكاميرون والحكم جاساما

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أثار فوز منتخب مصر على نظيره الكاميروني تفاعل رواد الإنترنت بعد التأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية بركلات الترجيح التي ابتسمت للفراعنة بنتيجة (3-1).

وسخر رواد الإنترنت من أداء الحكم الجامبي بكاري جاساما الذي قام بطرد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر عقب الاعتراض على قراراته التحكيمية.

وبهذا الفوز الذي جاء بعدما امتدت المباراة إلى 120 دقيقة دون تسجيل أي هدف، بلغ الفراعنة المباراة النهائية للبطولة ليضرب موعدا مع منتخب السنغال يوم الأحد المقبل.

وابتسمت ركلات الترجيح للمنتخب المصري الذي سجل له أحمد سيد زيزو ومحمد عبد المنعم ومهند لاشين، فيما سجل للكاميرون فينسنت أبو بكر وأضاع هارون موكودي وجيم سليكي وكلينتون نجي، في ظل تألق محمد أبو جبل حارس منتخب مصر.