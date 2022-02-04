شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه يعد الجماهير المصرية بلقب الكان بعد التأهل للنهائى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعد محمود حسن تريزيجية نجم المنتخب الوطنى، الجماهير المصرية، بحصد لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك بعد التأهل إلى المباراة النهائية لمواجهة المنتخب السنغالي.

وقال تريزيجية في تصريحات عبر الحساب الرسمي لبطولة أمم أفريقيا: الحمد لله ألف مبروك للشعب المصري وإن شاء الله نفرحهم بالبطولة، اللاعيبة كلها رجالة 3 مباريات بـ 120 دقيقة في أقل من 10 أيام إن شاء الله نقدر نفرحكم ونرجع بالبطولة.

وضرب المنتخب الوطني موعداً في التاسعة مساء الأحد المقبل، مع نظيره السنغالي في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون، ذلك بعد إقصاء المنتخب الكاميروني صاحب الأرض والجمهور، عقب الفوز بركلات الجزاء الترجيحية في نصف النهائي بنتيجة 3 / 1.

وجاء تأهل الفراعنة عقب إقصاء منتخب الكاميرون صاحب الأرض والجمهور من البطولة، ليكون بمثابة الوفاء بالعهد من النجم المصري محمد صلاح، نجم الفراعنة وليفربول الانجليزي، ليلاقي المنتخب السنغالي في المباراة النهائية.