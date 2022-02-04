شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدى يخضع لبرنامج تأهيلى لتخفيف آلام الركبة قبل جراحة الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ عمار حمدى، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، اليوم، جلسات علاج طبيعى بشكل خفيف، وذلك فى فندق إقامة بعثة الأهلى فى أبو ظبى.

وقال الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق إن عمار يبدأ اليوم تنفيذ برنامج علاج طبيعي لتقليل آلام الركبة، موضحا أنه يجرى حاليا إنهاء إجراءات سفر اللاعب لإجراء جراحة الرباط الصليبي خلال الفترة المقبلة حسب التنسيق مع الطبيب كريستيان فينك، الذى أجرى الجراحة لـ أكرم توفيق لاعب الفريق خلال الأيام الماضية.

وتعرض عمار حمدى للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة أثناء مشاركته في التقسيمة مساء أمس الخميس ضمن معسكر الفريق في أبوظبي؛ استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق اف سي مونتيري المكسيكي بطل كونكاكاف في المباراة المقرر إقامتها مساء غد السبت ضمن الدور التمهيدي لبطولة كأس العالم للأندية.