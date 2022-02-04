شكرا لقرائتكم خبر عن طيب الزمالك يطمئن على حمدى الونش بعد إصابته فى مباراة مصر والكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد أسامة طبيب نادى الزمالك على إجراء اتصال هاتفى بمحمود حمدى الونش، مدافع القلعة البيضاء ومنتخب مصر، وذلك للاطمئنان على حالته بعد الإصابة التى تعرض لها فى مباراة مصر والكاميرون بنصف نهائى كأس الأمم الأفريقية، حيث أصيب الونش فى إحدى الكرات المشتركة خلال شوط المباراة الأول ليجري بعدها خياطة 7 غرز فى رأسه ويكمل المباراة مع المنتخب الوطنى.

وضرب المنتخب الوطني موعداً في التاسعة مساء الأحد المقبل، مع نظيره السنغالى فى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون، ذلك بعد إقصاء المنتخب الكاميرونى صاحب الأرض والجمهور، عقب الفوز بركلات الجزاء الترجيحية فى نصف النهائى بنتيجة 3 / 1.

وتوقع ساديو ماني نجم منتخب السنغال وليفربول الانجليزي، قبل بدء البطولة، مواجهة المنتخب المصري في النهائي، وقال في تصريحات نشرها الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي (كاف) عبر "تويتر": "أود توجيه رسالة للصديقين محمد صلاح ونابي كيتا، الحقيقة لا يمكنني مواجهة فريقين في نهائي كأس الأمم الأفريقية، ولا أعرف من اختار، من بين مصر وغينيا".

وجاء تأهل الفراعنة عقب إقصاء منتخب الكاميرون صاحب الأرض والجمهور من البطولة، ليكون بمثابة الوفاء بالعهد من النجم المصري محمد صلاح، نجم الفراعنة وليفربول الانجليزي، ليلاقي المنتخب السنغالي في المباراة النهائية.