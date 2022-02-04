شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى "الوصيف" فى قائمة أكثر الأندية خوضاً للمباريات بكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى لخوض أولى مبارياته فى كأس العالم للأندية ضد مونتيرى المكسيكى فى ضربة البداية بالبطولة العالمية، والمقرر إقامتها فى السادسة والنصف مساء يوم السبت فى ربع نهائي كأس العالم للأندية التي ستقام بالإمارات.

ويشارك نادي القرن في كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي والسابعة في تاريخه، ممثلا عن قارة أفريقيا بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي والمرة العاشرة في تاريخه.

ويعد الأهلي نادي القرن في أفريقيا هو الممثل الأوحد لمصر في مونديال الأندية، إذ لم يسبق لأي فريق مصري آخر المشاركة في هذا الحدث العالمي من قبل.

نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي هو الأكثر مشاركة في البطولة، حيث شارك تسع مرات، يليه النادي الأهلي الذى شارك ست مرات، يليه ريال مدريد خمس مرات، ثم باتشوكا ومونتيري من المكسيك وبرشلونة الإسباني أربع مرات لكل منهم، ثم الترجي التونسي ومازيمبي الكونغولي وكلوب أمريكا المكسيكي ثلاث مرات لكل منهم.

نادي أوكلاند سيتي أكثر الأندية لعباً في البطولة حيث لعب ست عشرة مباراة، يليه الأهلي المصري برصيد خمس عشرة مباراة، ثم ريال مدريد الإسباني اثنتي عشرة مباراة، مونتيري المكسيكي عشر مباريات، باتشوكا المكسيكي تسع مباريات، برشلونة الإسباني وكلوب أميريكا المكسيكي ثماني مباريات لكل منهما، الرجاء المغربي ومازيمبي الكونغولي وسانفريس هيروشيما وكاشيما انتلرز اليابانيان سبع مشاركات لكل منهم.