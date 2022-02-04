شكرا لقرائتكم خبر عن سامى قمصان يحضر المؤتمر الصحفى لمباراة الأهلى ومونتيرى المكسيكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر سامى قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، وكابتن الفريق، مؤتمرا صحفيا فى الرابعة مساء اليوم الجمعة باستاد آل نهيان فى أبو ظبى بالإمارات.

ويحضر الثنائى المؤتمر الصحفى الذى يسبق مران الفريق الجماعى اليوم على ملعب استاد آل نهيان؛ وذلك للحديث عن مواجهة إف سي مونتيري المكسيكي بطل كونكاكاف فى ظل اصابة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق بفيروس كورونا.

ويخوض الأهلى مرانه الختامى فى الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب استاد آل نهيان، وذلك استعدادا لمباراة فريق اف سي مونتيري المكسيكي، المقرر إقامتها مساء غدٍ السبت في الدور التمهيدي لبطولة كأس العالم للأندية.

وأرسل الأهلي أمس قائمة لاعبيه في البطولة وضمت 23 لاعبًا وهم: علي لطفي ـ مصطفى شوبير ـ حمزة علاء ـ محمد هاني ـ رامي ربيعة ـ محمد عبدالمنعم ـ ياسر إبراهيم ـ محمد مغربي ـ علي معلول ـ محمود وحيد ـ كريم فؤاد ـ أليو ديانج ـ حمدي فتحي ـ عمرو السولية ـ محمد شريف ـ أحمد عبدالقادر ـ لويس ميكيسوني ـ حسين الشحات ـ أفشة ـ زياد طارق ـ وليد سليمان ـ أيمن اشرف ـ طاهر محمد طاهر.