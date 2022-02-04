شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الزمالك أمام فرق أنجولا قبل مواجهة بترو أتليتكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهل الزمالك مشواره فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا بمواجهة بيترو أتليتكو الأنجولى فى الثانى عشر من فبراير الجارى، فى خطوة من الفريق الأبيض للعودة لمنصات التتويج فى البطولة الغائب عنها منذ فوزه ببطولة 2002.

يقع الزمالك فى المجموعة الرابعة بجانب الوداد البيضاوى المغربى وبترو أتليتكو وساجرادا الأنجوليين، وفقا لما أسفرت عنه قرعة البطولة.

وتلقى مسئولو نادى الزمالك خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم يفيد بتحديد يوم 12 فبراير المقبل موعدا لمباراة بترو أتلتيكو الأنجولي، وتقرر أن تقام المباراة فى السادسة مساءً باستاد القاهرة الدولى، وفقا للخطاب المرسل لنادى الزمالك من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وقبل مواجهة الزمالك مع بترو أتليتكو وساجرادا الأنجلويين، نرصد تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية الأنجولية .

التقى الزمالك مع أندية أنجولا فى 10 مواجهات من قبل، نجح الزمالك فى الفوز خلال 5 مباريات وخسر مرة واحدة، بينما تعادل فى 4 مباريات.

بترو أتليتكو

الزمالك وبترو أتليتكو التقيا مرتان، فى الكونفدرالية الأفريقية 2019، تعادل الزمالك فى الأولى إيجابيا، وفاز فى الثانية 1 \ 0.

وفيما يخص باقى المواجهات فكانت أمام فرق أول أغسطس الأنجولي وانتركلوب وكابسكورب وأتلتيكو سبورت.

أتليتكو سبورت

التقى الزمالك مع أتلتيكو سبورت في دور الـ 16 بدوري الأبطال الأفريقي في موسم 2005، وتعادلا بهدف لكل منهما، وفى العودة فاز الزمالك بهدفين نظيفين.

إنتركلوب

كما التقى الزمالك، مع انتركلوب بدور الـ 16 بدورى الابطال 2008 ، فاز الزمالك 3\0 ذهابا ، و وخسر بالعودة 2\1 .

كابوسكورب

عام 2014 واجه الزمالك نظيره كابوسكورب بمنافسات دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا فاز الابيض فى الذهاب 1\0 ، وتعادل فى العودة دون اهداف .

اول اغسطس الانجولى

وفى دورى الابطال التقى مع اول اغسطس الانجولى ديسمبر 2019 ، فاز بهدفين نظيفين ، و فى فبراير 2020 وبختام دور المجموعات بنفس البطولة تعادلا سلبيا .