شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يطمئن على عمرو السولية ولاعبى المنتخب الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، اتصالا هاتفيا مع عمرو السولية للاطمئنان على حالته، خصوصا بعد استبداله بين شوطى مباراة مصر والكاميرون والتى فاز فيها المنتخب الوطنى بركلات الترجيح، وتأهل إلى نهائى البطولة.

وقال أبوعبلة إنه أجرى اتصالا مماثلا مع طبيب المنتخب الوطنى واطمأن منه على حالة السولية، وذلك قبل اعتماد اسمه ضمن قائمة الفريق المشاركة في كأس العالم للأندية.

وأوضح أبو عبلة أنه اطمأن أيضا على حالة جميع لاعبي الأهلي المتواجدين مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في الكاميرون، مشيرا إلى أن جميع اللاعبين في حالة طبية جيدة. قائمة الفريق.

وكان الأهلي قد أرسل أمس قائمة لاعبيه المشاركة في البطولة، وضمت 23 لاعبًا وهم: علي لطفي ـ مصطفى شوبير ـ حمزة علاء ـ محمد هاني ـ رامي ربيعة ـ محمد عبدالمنعم ـ ياسر إبراهيم ـ محمد مغربي ـ علي معلول ـ محمود وحيد ـ كريم فؤاد ـ أليو ديانج ـ حمدي فتحي ـ عمرو السولية ـ محمد شريف ـ أحمد عبدالقادر ـ لويس ميكيسوني ـ حسين الشحات ـ أفشة ـ زياد طارق ـ وليد سليمان ـ أيمن اشرف ـ طاهر محمد طاهر.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إف سي مونتيري المكسيكي بطل «كونكاكاف» في المباراة المقرر إقامتها مساء غد السبت ضمن الدور التمهيدي لبطولة كأس العالم للأندية.