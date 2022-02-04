شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف قناص الأهلى والفراعنة يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ26 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل محمد شريف مهاجم النادى اللأهلى ومنتخب مصر اليوم الجمعة بعيد ميلاده الـ26، فهو من مواليد 4 فبراير 1996، بحي المنيل بمحافظة القاهرة، ينتمي والده لنادي الزمالك، وعلى الرغم من ذلك كان يُفضل انتقال ابنه للأهلي في ظل صراع القطبين على الظفر بخدمات اللاعب في شتاء 2018.

ومن حى مصر القديمة وأصول تمتد إلى مركز الصف بالجيزة، وجد النادي الأهلي ضالته بعد سنوات عجاف، بحثًا عن مهاجم هداف لا يخشى المرمى.

لم تكن تعلم إدارة النادي الأهلي حينما أقدمت على شراء الجناح الأيمن محمد شريف، البالغ من العمر 21 عامًا من نادي وادي دجلة عام 2018، أنه سيكون مهاجم الفريق الأول، وهداف الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا في موسم واحد، أو أنه سيتصدر قائمة هدافي الدوري المصري في الألفية الثالثة، وفى بداية لعبه للأهلى لم يستطع شريف حجز مكان فى التشكيلة الاساسية للمارد الاحمر ليخرج معاراً لإنبى .

نجم الزمالك في السبعينيات وأحد أبرز مدربى الكرة المصرية فى الوقت الحالى المخضرم حلمى طولان المدير الفنى لإنبى كان هو كلمة السر والشفرة التى حولت محمد شريف لمهاجم بارع صائد للأهداف، قناص بكل ما تعنيه الكلمة ليجبر الاهلى على استعادته مرة أخرى.

واستطاع محمد شريف حفر اسمه فى قلوب جماهير القلعة الحمراء، خاصة فى ظل تسجيله أهداف مهمة فى مسيرة المارد الأحمر وكسب ثقة المدير الفنى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى.

ونسبة إضاعة محمد شريف للفرص لا تُذكر خاصة في الدوري، حيث إنه أفضل من يحول الفرص لأهداف، بالإضافة إلى أنه يسجل أهدافا من أنصاف الفرص.

أثبت محمد شريف، مهاجم النادى الأهلى ومنتخب مصر، أنه هداف من العيار الثقيل، بعدما ثبت أقدامه فى قيادة الهجوم الأحمر على المستوى المحلى والأفريقي، حيث يقدم شريف واحداً من أفضل مواسمه الكروية، بعد تألقه مع إنبى فى الموسم الماضى وعودته إلى البيت الأحمر.

وإجمالا لعب محمد شريف مع الاهلى 70 مباراة بكل البطولات بإجمالى 4174 دقيقة لعب سجل خلالها 35 هدف وصنع عشرة أهداف أخرى وتلقى انذارين وحصد مع المارد الاحمر بطولتين للدوري الممتاز ومثلهم لكأس مصر ولقب لدوري الابطال الافريقى ولقبين للسوبر الافريقى بجانب برونزية كأس العالم للأندية ، وشارك محمد شريف مع الفراعنة فى 17 مباراة دولية وسجل 5 أهداف.